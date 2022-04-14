VNST Stablecoin (VNST) Tokenomics Få vigtig indsigt i VNST Stablecoin (VNST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VNST Stablecoin (VNST) Information VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally. Officiel hjemmeside: https://vnst.io/en Hvidbog: https://whitepaper.vnst.io/vnst/table-of-contents/vnst-whitepaper Køb VNST nu!

VNST Stablecoin (VNST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VNST Stablecoin (VNST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 324.11K $ 324.11K $ 324.11K Samlet udbud $ 8.54B $ 8.54B $ 8.54B Cirkulerende forsyning $ 8.54B $ 8.54B $ 8.54B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 324.11K $ 324.11K $ 324.11K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om VNST Stablecoin (VNST) pris

VNST Stablecoin (VNST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VNST Stablecoin (VNST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VNST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VNST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VNST's tokenomics, kan du udforske VNST tokens live-pris!

