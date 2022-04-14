VIX777 (VIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i VIX777 (VIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VIX777 (VIX) Information $VIX. The volatility index of the SPX. The volatility of the SPX compressed, distilled, and put on the blockchain. That's the VIX777. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the VIX, utility IS volatility. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, VIX777 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. Officiel hjemmeside: https://www.vix777eth.com/ Køb VIX nu!

VIX777 (VIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VIX777 (VIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 576.49K $ 576.49K $ 576.49K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 576.49K $ 576.49K $ 576.49K Alle tiders Høj: $ 0.00292841 $ 0.00292841 $ 0.00292841 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00057664 $ 0.00057664 $ 0.00057664 Få mere at vide om VIX777 (VIX) pris

VIX777 (VIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VIX777 (VIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIX's tokenomics, kan du udforske VIX tokens live-pris!

VIX Prisprediktion Vil du vide, hvor VIX måske er på vej hen? Vores VIX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VIX Tokens prisprediktion nu!

