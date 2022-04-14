VitAI (VITAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i VitAI (VITAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VitAI (VITAI) Information VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn't your average AI bot - it's your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you're farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back Officiel hjemmeside: https://www.vitalikai.com/ Hvidbog: https://www.vitalikai.com/terminal

VitAI (VITAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VitAI (VITAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.19K $ 60.19K $ 60.19K Samlet udbud $ 99.22M $ 99.22M $ 99.22M Cirkulerende forsyning $ 99.22M $ 99.22M $ 99.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.19K $ 60.19K $ 60.19K Alle tiders Høj: $ 0.04953982 $ 0.04953982 $ 0.04953982 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00060666 $ 0.00060666 $ 0.00060666 Få mere at vide om VitAI (VITAI) pris

VitAI (VITAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VitAI (VITAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VITAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VITAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VITAI's tokenomics, kan du udforske VITAI tokens live-pris!

