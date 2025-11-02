Visionaire (VISIONAIRE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.11% Prisændring (1D) -0.84% Prisændring (7D) -2.32% Prisændring (7D) -2.32%

Visionaire (VISIONAIRE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VISIONAIRE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VISIONAIREs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VISIONAIRE har ændret sig med -0.11% i løbet af den sidste time, -0.84% i løbet af 24 timer og -2.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Visionaire (VISIONAIRE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 45.11K$ 45.11K $ 45.11K Cirkulationsforsyning 704.81M 704.81M 704.81M Samlet Udbud 998,722,090.603852 998,722,090.603852 998,722,090.603852

Den nuværende markedsværdi på Visionaire er $ 31.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VISIONAIRE er 704.81M, med et samlet udbud på 998722090.603852. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 45.11K.