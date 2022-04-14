VirtuSwap (VRSW) Tokenomics Få vigtig indsigt i VirtuSwap (VRSW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VirtuSwap (VRSW) Information VirtuSwap goal is to make DEX trading as efficient as CEX trading. VirtuSwap innovation is centered on two main aspects. Firstly, the VirtuSwap AMM based DEX implement a new backend architecture that uses “Virtual Reserves”, which enable to significantly increase liquidity efficiency while solving the problem of indirect trades that 99% of crypto-assets suffers from. VirtuSwap DEX achieves that by enabling Liquidity Pools to hold, for a limited scope, making all pools work as an orchestra to direct liquidity to the trade, thus eliminating the need for costly indirect trade when trading assets with insufficient direct liquidity. Secondly, VirtuSwap developed the “Minerva Engine”, an AI-based optimizer that analyzes real trading activity to suggest the optimal allocation of economic incentives to Liquidity Providers, thus making VRSW emission allocation derive from informed real data basis. In the future VirtuSwap will also incorporate a hedging model that will enable small to medium cap project who suffers the most from insufficient direct liquidity, to support trading with multiple assets by opening a single pool. VRSW token is VirtuSwap governance token, and can be used for Staking or Locking to receive increased economic incentives, as well as voting on the governance of the protocol using vote-escrowed VRSW, noted as gVRSW. Officiel hjemmeside: https://virtuswap.io Hvidbog: https://virtuswap.io/docs/whitepaper.pdf Køb VRSW nu!

VirtuSwap (VRSW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VirtuSwap (VRSW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.17K $ 4.17K $ 4.17K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 619.51M $ 619.51M $ 619.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.73K $ 6.73K $ 6.73K Alle tiders Høj: $ 0.03881494 $ 0.03881494 $ 0.03881494 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om VirtuSwap (VRSW) pris

VirtuSwap (VRSW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VirtuSwap (VRSW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VRSW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VRSW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VRSW's tokenomics, kan du udforske VRSW tokens live-pris!

