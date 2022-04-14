VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Tokenomics Få vigtig indsigt i VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Information Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions. Officiel hjemmeside: https://app.virtubeauty.fun Hvidbog: https://virtubeauty.gitbook.io/virtubeauty-whitepaper Køb VBEA nu!

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VirtuBeauty by Virtuals (VBEA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.18K $ 17.18K $ 17.18K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 960.21M $ 960.21M $ 960.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.90K $ 17.90K $ 17.90K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) pris

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VBEA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VBEA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VBEA's tokenomics, kan du udforske VBEA tokens live-pris!

VBEA Prisprediktion Vil du vide, hvor VBEA måske er på vej hen? Vores VBEA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VBEA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!