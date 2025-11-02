Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00009708 24H lav $ 0.00016964 24H høj All Time High $ 0.00016964 Laveste pris $ 0.00001312 Prisændring (1H) -2.59% Prisændring (1D) +34.65% Prisændring (7D) +189.84%

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) realtidsprisen er $0.00014266. I løbet af de sidste 24 timer har VVC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00009708 og et højdepunkt på $ 0.00016964, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VVCs højeste pris nogensinde er $ 0.00016964, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001312.

Når det gælder kortsigtet performance, VVC har ændret sig med -2.59% i løbet af den sidste time, +34.65% i løbet af 24 timer og +189.84% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 142.66K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 142.66K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Virtuals Ventures by Virtuals er $ 142.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VVC er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 142.66K.