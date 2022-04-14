Virtuals Index (VTF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Virtuals Index (VTF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Virtuals Index (VTF) Information Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiel hjemmeside: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x47686106181b3cefe4eaf94c4c10b48ac750370b/overview Køb VTF nu!

Virtuals Index (VTF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Virtuals Index (VTF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 103.36K $ 103.36K $ 103.36K Samlet udbud $ 119.24K $ 119.24K $ 119.24K Cirkulerende forsyning $ 119.24K $ 119.24K $ 119.24K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 103.36K $ 103.36K $ 103.36K Alle tiders Høj: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Alle tiders Lav: $ 0.292969 $ 0.292969 $ 0.292969 Nuværende pris: $ 0.867792 $ 0.867792 $ 0.867792 Få mere at vide om Virtuals Index (VTF) pris

Virtuals Index (VTF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Virtuals Index (VTF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VTF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VTF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VTF's tokenomics, kan du udforske VTF tokens live-pris!

VTF Prisprediktion Vil du vide, hvor VTF måske er på vej hen? Vores VTF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VTF Tokens prisprediktion nu!

