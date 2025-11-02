Virtual Trade Agent (VTA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 Laveste pris $ 0.00601006$ 0.00601006 $ 0.00601006 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +0.49% Prisændring (7D) +0.49%

Virtual Trade Agent (VTA) realtidsprisen er $0.00610483. I løbet af de sidste 24 timer har VTA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VTAs højeste pris nogensinde er $ 0.056364, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00601006.

Når det gælder kortsigtet performance, VTA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Virtual Trade Agent (VTA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.10K$ 6.10K $ 6.10K Cirkulationsforsyning 950.18K 950.18K 950.18K Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Virtual Trade Agent er $ 5.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VTA er 950.18K, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.10K.