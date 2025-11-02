UdvekslingDEX+
Den direkte Virtual Trade Agent pris i dag er 0.00610483 USD. Følg med i realtid VTA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VTA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Virtual Trade Agent pris i dag er 0.00610483 USD. Følg med i realtid VTA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VTA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om VTA

VTA Prisinfo

Hvad er VTA

VTA Officiel hjemmeside

VTA Tokenomics

VTA Prisprognose

Virtual Trade Agent Pris (VTA)

Ikke noteret

1 VTA til USD direkte pris:

$0.00610483
$0.00610483$0.00610483
0.00%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Virtual Trade Agent (VTA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:33:26 (UTC+8)

Virtual Trade Agent (VTA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.056364
$ 0.056364

$ 0.00601006
$ 0.00601006

--

--

+0.49%

+0.49%

Virtual Trade Agent (VTA) realtidsprisen er $0.00610483. I løbet af de sidste 24 timer har VTA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VTAs højeste pris nogensinde er $ 0.056364, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00601006.

Når det gælder kortsigtet performance, VTA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Virtual Trade Agent (VTA) Markedsinformation

$ 5.80K
$ 5.80K

--
----

$ 6.10K
$ 6.10K

950.18K
950.18K

1,000,000.0
1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Virtual Trade Agent er $ 5.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VTA er 950.18K, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.10K.

Virtual Trade Agent (VTA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Virtual Trade Agent til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Virtual Trade Agent til USD $ -0.0002948187.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Virtual Trade Agent til USD $ -0.0014073763.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Virtual Trade Agent til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0002948187-4.82%
60 dage$ -0.0014073763-23.05%
90 dage$ 0--

Hvad er Virtual Trade Agent (VTA)

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Virtual Trade Agent (VTA) Ressource

Officiel hjemmeside

Virtual Trade Agent Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Virtual Trade Agent (VTA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Virtual Trade Agent (VTA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Virtual Trade Agent.

Tjek Virtual Trade Agent prisprediktion nu!

VTA til lokale valutaer

Virtual Trade Agent (VTA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Virtual Trade Agent (VTA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VTA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Virtual Trade Agent (VTA)

Hvor meget er Virtual Trade Agent (VTA) værd i dag?
Den direkte VTA pris i USD er 0.00610483 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VTA til USD pris?
Den aktuelle pris på VTAtil USD er $ 0.00610483. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Virtual Trade Agent?
Markedsværdien for VTA er $ 5.80K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VTA?
Den cirkulerende forsyning af VTA er 950.18K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VTA?
VTA opnåede en ATH-pris på 0.056364 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VTA?
VTA så en ATL-pris på 0.00601006 USD.
Hvad er handelsvolumen for VTA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VTA er -- USD.
Bliver VTA højere i år?
VTA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VTA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:33:26 (UTC+8)

$110,500.41

$3,901.53

$0.03142

$187.04

$1.0002

$110,500.41

$3,901.53

$187.04

$73.58

$18.976

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06910

$0.000000000000000000000015

$0.000302

$0.0022

$0.0033831

$0.00004812

