Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Virtu by Virtuals (VIRTU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Virtu by Virtuals (VIRTU) Information Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Officiel hjemmeside: https://virtuai.ink/ Køb VIRTU nu!

Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Virtu by Virtuals (VIRTU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 164.01K $ 164.01K $ 164.01K Samlet udbud $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Cirkulerende forsyning $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 164.01K $ 164.01K $ 164.01K Alle tiders Høj: $ 0.01073685 $ 0.01073685 $ 0.01073685 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016422 $ 0.00016422 $ 0.00016422 Få mere at vide om Virtu by Virtuals (VIRTU) pris

Virtu by Virtuals (VIRTU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Virtu by Virtuals (VIRTU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIRTU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIRTU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIRTU's tokenomics, kan du udforske VIRTU tokens live-pris!

VIRTU Prisprediktion Vil du vide, hvor VIRTU måske er på vej hen? Vores VIRTU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VIRTU Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!