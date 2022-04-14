Virgo (VIRGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Virgo (VIRGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Virgo (VIRGO) Information Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Virgo, the Maiden 🌾, resonates with the meticulous and practical energy of late summer, from mid-August to mid-September. Known for its precision and organization, Virgo season is perfect for attention to detail and analytical thinking. 📊 Tap into the diligent and thoughtful nature of Virgo! Officiel hjemmeside: https://astrofolio.xyz/

Virgo (VIRGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Virgo (VIRGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Alle tiders Høj: $ 0.00780423 $ 0.00780423 $ 0.00780423 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00121427 $ 0.00121427 $ 0.00121427 Få mere at vide om Virgo (VIRGO) pris

Virgo (VIRGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Virgo (VIRGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIRGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIRGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIRGO's tokenomics, kan du udforske VIRGO tokens live-pris!

VIRGO Prisprediktion Vil du vide, hvor VIRGO måske er på vej hen? Vores VIRGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VIRGO Tokens prisprediktion nu!

