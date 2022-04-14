VIORA IS ONLINE (VIORA) Tokenomics Få vigtig indsigt i VIORA IS ONLINE (VIORA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VIORA IS ONLINE (VIORA) Information 👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning. Officiel hjemmeside: https://viorasol.xyz/ Køb VIORA nu!

VIORA IS ONLINE (VIORA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VIORA IS ONLINE (VIORA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.25K $ 20.25K $ 20.25K Samlet udbud $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Cirkulerende forsyning $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.25K $ 20.25K $ 20.25K Alle tiders Høj: $ 0.00247063 $ 0.00247063 $ 0.00247063 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om VIORA IS ONLINE (VIORA) pris

VIORA IS ONLINE (VIORA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VIORA IS ONLINE (VIORA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIORA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIORA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIORA's tokenomics, kan du udforske VIORA tokens live-pris!

VIORA Prisprediktion Vil du vide, hvor VIORA måske er på vej hen? Vores VIORA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VIORA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!