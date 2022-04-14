VIN (VIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i VIN (VIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VIN (VIN) Information VIN is the native token unifying the $1T wine asset class on-chain. VIN is used by winemakers to purchase consumption data and customer acquisition data from consumers, and to enhance loyalty. VIN is also used to purchase data provided by a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), and to pay fees generated through Real World Asset (RWA) tokenization of wine and various DiFi activities tokenization enables. Officiel hjemmeside: https://vincoin.xyz Hvidbog: https://docs.vincoin.xyz Køb VIN nu!

VIN (VIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VIN (VIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.01M $ 25.01M $ 25.01M Alle tiders Høj: $ 0.054191 $ 0.054191 $ 0.054191 Alle tiders Lav: $ 0.02421014 $ 0.02421014 $ 0.02421014 Nuværende pris: $ 0.0250117 $ 0.0250117 $ 0.0250117 Få mere at vide om VIN (VIN) pris

VIN (VIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VIN (VIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIN's tokenomics, kan du udforske VIN tokens live-pris!

