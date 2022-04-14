VIKITA (VIKITA) Tokenomics
VIKITA (VIKITA) Information
VIKITA is not just a cryptocurrency; it's a whole meme experience that makes every investment fun and engaging. With this token, you not only get the chance to participate in cryptocurrency games but also become part of a global meme community.
Upcoming Game: Vikita Metaversia
In addition to its vibrant community and interactive elements, VIKITA will introduce an exciting new game, Vikita Metaversia. This game will be integrated into the VIKITA ecosystem and promises to offer:
Immersive Gameplay: Dive into a rich, interactive world where meme culture and cryptocurrency come together in innovative ways. Unique Challenges and Rewards: Engage in fun challenges and quests, earning rewards that enhance your experience and status within the VIKITA community. Community Interaction: Collaborate with other players, participate in global events, and contribute to the evolution of the game's universe. Exclusive Features: Unlock special in-game content and bonuses that are available only to token holders, making your participation even more rewarding. With Vikita Metaversia, VIKITA aims to create a dynamic and entertaining environment that enhances both the gaming and investing experiences for its users.
VIKITA (VIKITA) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VIKITA (VIKITA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
VIKITA (VIKITA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for VIKITA (VIKITA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal VIKITA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange VIKITA tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår VIKITA's tokenomics, kan du udforske VIKITA tokens live-pris!
VIKITA Prisprediktion
Vil du vide, hvor VIKITA måske er på vej hen? Vores VIKITA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
