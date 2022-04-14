Victorai by Virtuals (VCTRAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Victorai by Virtuals (VCTRAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Victorai by Virtuals (VCTRAI) Information Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media. Officiel hjemmeside: https://www.sportsaigents.com/ Køb VCTRAI nu!

Victorai by Virtuals (VCTRAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Victorai by Virtuals (VCTRAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 334.39K $ 334.39K $ 334.39K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 334.39K $ 334.39K $ 334.39K Alle tiders Høj: $ 0.00212508 $ 0.00212508 $ 0.00212508 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00033439 $ 0.00033439 $ 0.00033439 Få mere at vide om Victorai by Virtuals (VCTRAI) pris

Victorai by Virtuals (VCTRAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Victorai by Virtuals (VCTRAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VCTRAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VCTRAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VCTRAI's tokenomics, kan du udforske VCTRAI tokens live-pris!

VCTRAI Prisprediktion Vil du vide, hvor VCTRAI måske er på vej hen? Vores VCTRAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VCTRAI Tokens prisprediktion nu!

