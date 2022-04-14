Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Viction Bridged USDT (USDT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Viction Bridged USDT (USDT) Information Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility. Officiel hjemmeside: https://arken.ag/bridge

Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Viction Bridged USDT (USDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 71.67K $ 71.67K $ 71.67K Samlet udbud $ 71.63K $ 71.63K $ 71.63K Cirkulerende forsyning $ 71.63K $ 71.63K $ 71.63K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.67K $ 71.67K $ 71.67K Alle tiders Høj: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Alle tiders Lav: $ 0.494536 $ 0.494536 $ 0.494536 Nuværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Få mere at vide om Viction Bridged USDT (USDT) pris

Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Viction Bridged USDT (USDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDT's tokenomics, kan du udforske USDT tokens live-pris!

