ViciCoin (VCNT) Information ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT. Officiel hjemmeside: https://vicicoin.io/ Hvidbog: https://vicimarket.io/static/VicCoin_whitepaper.pdf Køb VCNT nu!

ViciCoin (VCNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ViciCoin (VCNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 108.36M $ 108.36M $ 108.36M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 190.23M $ 190.23M $ 190.23M Alle tiders Høj: $ 25.01 $ 25.01 $ 25.01 Alle tiders Lav: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Nuværende pris: $ 19.06 $ 19.06 $ 19.06 Få mere at vide om ViciCoin (VCNT) pris

ViciCoin (VCNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ViciCoin (VCNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VCNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VCNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VCNT's tokenomics, kan du udforske VCNT tokens live-pris!

VCNT Prisprediktion Vil du vide, hvor VCNT måske er på vej hen? Vores VCNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VCNT Tokens prisprediktion nu!

