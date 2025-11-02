UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Vibing Cat Coin pris i dag er 0.00029773 USD. Følg med i realtid VIBECOIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VIBECOIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Vibing Cat Coin pris i dag er 0.00029773 USD. Følg med i realtid VIBECOIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VIBECOIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om VIBECOIN

VIBECOIN Prisinfo

Hvad er VIBECOIN

VIBECOIN Officiel hjemmeside

VIBECOIN Tokenomics

VIBECOIN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Vibing Cat Coin Logo

Vibing Cat Coin Pris (VIBECOIN)

Ikke noteret

1 VIBECOIN til USD direkte pris:

$0.00029773
$0.00029773$0.00029773
-5.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:08:26 (UTC+8)

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00027276
$ 0.00027276$ 0.00027276
24H lav
$ 0.00031623
$ 0.00031623$ 0.00031623
24H høj

$ 0.00027276
$ 0.00027276$ 0.00027276

$ 0.00031623
$ 0.00031623$ 0.00031623

$ 0.00210965
$ 0.00210965$ 0.00210965

$ 0.00007988
$ 0.00007988$ 0.00007988

-1.10%

-5.08%

-35.75%

-35.75%

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) realtidsprisen er $0.00029773. I løbet af de sidste 24 timer har VIBECOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00027276 og et højdepunkt på $ 0.00031623, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VIBECOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00210965, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007988.

Når det gælder kortsigtet performance, VIBECOIN har ændret sig med -1.10% i løbet af den sidste time, -5.08% i løbet af 24 timer og -35.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Markedsinformation

$ 297.64K
$ 297.64K$ 297.64K

--
----

$ 297.64K
$ 297.64K$ 297.64K

999.62M
999.62M 999.62M

999,622,813.5815979
999,622,813.5815979 999,622,813.5815979

Den nuværende markedsværdi på Vibing Cat Coin er $ 297.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VIBECOIN er 999.62M, med et samlet udbud på 999622813.5815979. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 297.64K.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Vibing Cat Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Vibing Cat Coin til USD $ -0.0002265104.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Vibing Cat Coin til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Vibing Cat Coin til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-5.08%
30 dage$ -0.0002265104-76.07%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Vibing Cat Coin

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Ressource

Officiel hjemmeside

Vibing Cat Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Vibing Cat Coin (VIBECOIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Vibing Cat Coin (VIBECOIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Vibing Cat Coin.

Tjek Vibing Cat Coin prisprediktion nu!

VIBECOIN til lokale valutaer

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for Vibing Cat Coin (VIBECOIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VIBECOIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Hvor meget er Vibing Cat Coin (VIBECOIN) værd i dag?
Den direkte VIBECOIN pris i USD er 0.00029773 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VIBECOIN til USD pris?
Den aktuelle pris på VIBECOINtil USD er $ 0.00029773. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Vibing Cat Coin?
Markedsværdien for VIBECOIN er $ 297.64K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VIBECOIN?
Den cirkulerende forsyning af VIBECOIN er 999.62M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VIBECOIN?
VIBECOIN opnåede en ATH-pris på 0.00210965 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VIBECOIN?
VIBECOIN så en ATL-pris på 0.00007988 USD.
Hvad er handelsvolumen for VIBECOIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VIBECOIN er -- USD.
Bliver VIBECOIN højere i år?
VIBECOIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VIBECOIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:08:26 (UTC+8)

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,925.62
$109,925.62$109,925.62

-0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,863.12
$3,863.12$3,863.12

-0.83%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02821
$0.02821$0.02821

-6.12%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.11
$185.11$185.11

-0.70%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,925.62
$109,925.62$109,925.62

-0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,863.12
$3,863.12$3,863.12

-0.83%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.11
$185.11$185.11

-0.70%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.67
$71.67$71.67

+1.07%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.748
$19.748$19.748

+3.36%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07353
$0.07353$0.07353

+47.06%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0038714
$0.0038714$0.0038714

+89.80%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005461
$0.00005461$0.00005461

+85.62%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000275
$0.000275$0.000275

+60.81%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0019
$0.0019$0.0019

+46.15%