Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00027276 24H høj $ 0.00031623 All Time High $ 0.00210965 Laveste pris $ 0.00007988 Prisændring (1H) -1.10% Prisændring (1D) -5.08% Prisændring (7D) -35.75%

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) realtidsprisen er $0.00029773. I løbet af de sidste 24 timer har VIBECOIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00027276 og et højdepunkt på $ 0.00031623, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VIBECOINs højeste pris nogensinde er $ 0.00210965, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007988.

Når det gælder kortsigtet performance, VIBECOIN har ændret sig med -1.10% i løbet af den sidste time, -5.08% i løbet af 24 timer og -35.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 297.64K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 297.64K Cirkulationsforsyning 999.62M Samlet Udbud 999,622,813.5815979

Den nuværende markedsværdi på Vibing Cat Coin er $ 297.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VIBECOIN er 999.62M, med et samlet udbud på 999622813.5815979. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 297.64K.