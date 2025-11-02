UdvekslingDEX+
Den direkte Vibey Turtle pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid VIBEY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VIBEY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om VIBEY

VIBEY Prisinfo

Hvad er VIBEY

VIBEY Whitepaper

VIBEY Officiel hjemmeside

VIBEY Tokenomics

VIBEY Prisprognose

Vibey Turtle Logo

Vibey Turtle Pris (VIBEY)

Ikke noteret

1 VIBEY til USD direkte pris:

$0.00011624
$0.00011624$0.00011624
+0.50%1D
mexc
USD
Vibey Turtle (VIBEY) Live prisdiagram
Vibey Turtle (VIBEY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+0.51%

-28.39%

-28.39%

Vibey Turtle (VIBEY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VIBEY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VIBEYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VIBEY har ændret sig med -0.14% i løbet af den sidste time, +0.51% i løbet af 24 timer og -28.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vibey Turtle (VIBEY) Markedsinformation

$ 111.94K
$ 111.94K$ 111.94K

--
----

$ 111.94K
$ 111.94K$ 111.94K

963.01M
963.01M 963.01M

963,007,798.352075
963,007,798.352075 963,007,798.352075

Den nuværende markedsværdi på Vibey Turtle er $ 111.94K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VIBEY er 963.01M, med et samlet udbud på 963007798.352075. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 111.94K.

Vibey Turtle (VIBEY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Vibey Turtle til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Vibey Turtle til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Vibey Turtle til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Vibey Turtle til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.51%
30 dage$ 0+7.69%
60 dage$ 0-36.83%
90 dage$ 0--

Hvad er Vibey Turtle (VIBEY)

Vibes Turtle is the first gaming launchpad on Solana, giving anyone the tools to build and tokenize arcade-style games in just minutes. Powered by a no-code game engine and an AI character generation agent, users can drag and drop components to create playable games without writing code. Creators earn fees, deploy instantly, and monetize directly on-chain. It’s the fastest and easiest way to launch Web3 games while empowering creativity and ownership.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet.

Vibey Turtle (VIBEY) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Vibey Turtle Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Vibey Turtle (VIBEY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Vibey Turtle (VIBEY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Vibey Turtle.

Tjek Vibey Turtle prisprediktion nu!

VIBEY til lokale valutaer

Vibey Turtle (VIBEY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Vibey Turtle (VIBEY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VIBEY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Vibey Turtle (VIBEY)

Hvor meget er Vibey Turtle (VIBEY) værd i dag?
Den direkte VIBEY pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VIBEY til USD pris?
Den aktuelle pris på VIBEYtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Vibey Turtle?
Markedsværdien for VIBEY er $ 111.94K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VIBEY?
Den cirkulerende forsyning af VIBEY er 963.01M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VIBEY?
VIBEY opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VIBEY?
VIBEY så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for VIBEY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VIBEY er -- USD.
Bliver VIBEY højere i år?
VIBEY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VIBEY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Vibey Turtle (VIBEY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

