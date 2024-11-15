Vibe Cat (VIBE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vibe Cat (VIBE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vibe Cat (VIBE) Information Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others. Officiel hjemmeside: https://vibecat.com Køb VIBE nu!

Vibe Cat (VIBE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vibe Cat (VIBE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 994.35K $ 994.35K $ 994.35K Samlet udbud $ 982.38M $ 982.38M $ 982.38M Cirkulerende forsyning $ 982.38M $ 982.38M $ 982.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 994.35K $ 994.35K $ 994.35K Alle tiders Høj: $ 0.03076981 $ 0.03076981 $ 0.03076981 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00101013 $ 0.00101013 $ 0.00101013 Få mere at vide om Vibe Cat (VIBE) pris

Vibe Cat (VIBE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vibe Cat (VIBE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIBE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIBE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIBE's tokenomics, kan du udforske VIBE tokens live-pris!

