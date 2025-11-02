UdvekslingDEX+
Den direkte VIBE AI pris i dag er 0.00026724 USD. Følg med i realtid VIBE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VIBE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

VIBE AI Logo

VIBE AI Pris (VIBE)

1 VIBE til USD direkte pris:

$0.00026724
$0.00026724
+1.60%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
VIBE AI (VIBE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:08:05 (UTC+8)

VIBE AI (VIBE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00026216
$ 0.00026216$ 0.00026216
24H lav
$ 0.00027239
$ 0.00027239$ 0.00027239
24H høj

$ 0.00026216
$ 0.00026216$ 0.00026216

$ 0.00027239
$ 0.00027239$ 0.00027239

$ 0.00067476
$ 0.00067476$ 0.00067476

$ 0.00005169
$ 0.00005169$ 0.00005169

-0.22%

+1.62%

+11.73%

+11.73%

VIBE AI (VIBE) realtidsprisen er $0.00026724. I løbet af de sidste 24 timer har VIBE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00026216 og et højdepunkt på $ 0.00027239, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VIBEs højeste pris nogensinde er $ 0.00067476, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005169.

Når det gælder kortsigtet performance, VIBE har ændret sig med -0.22% i løbet af den sidste time, +1.62% i løbet af 24 timer og +11.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VIBE AI (VIBE) Markedsinformation

$ 239.60K
$ 239.60K$ 239.60K

--
----

$ 267.24K
$ 267.24K$ 267.24K

896.58M
896.58M 896.58M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på VIBE AI er $ 239.60K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VIBE er 896.58M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 267.24K.

VIBE AI (VIBE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af VIBE AI til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af VIBE AI til USD $ +0.0000700914.
I de sidste 60 dage var prisændringen af VIBE AI til USD $ +0.0000612810.
I de sidste 90 dage var prisændringen af VIBE AI til USD $ -0.0001189586442720583.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.62%
30 dage$ +0.0000700914+26.23%
60 dage$ +0.0000612810+22.93%
90 dage$ -0.0001189586442720583-30.80%

Hvad er VIBE AI (VIBE)

VIBE AI is an Ethereum-based platform that provides AI agents with distinctive character-driven interfaces for Web3 users. The platform features specialized AI agents represented by memorable characters that can perform real-world tasks including web research, code execution, blockchain data analysis, browser automation, and smart contract interactions. Users access these AI capabilities through a token-gated system that combines professional-grade AI tools with an engaging, culturally-resonant user experience designed specifically for the crypto and Web3 ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

VIBE AI (VIBE) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

VIBE AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil VIBE AI (VIBE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine VIBE AI (VIBE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for VIBE AI.

Tjek VIBE AI prisprediktion nu!

VIBE til lokale valutaer

VIBE AI (VIBE) Tokenomics

At forstå tokenomics for VIBE AI (VIBE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VIBE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om VIBE AI (VIBE)

Hvor meget er VIBE AI (VIBE) værd i dag?
Den direkte VIBE pris i USD er 0.00026724 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VIBE til USD pris?
Den aktuelle pris på VIBEtil USD er $ 0.00026724. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af VIBE AI?
Markedsværdien for VIBE er $ 239.60K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VIBE?
Den cirkulerende forsyning af VIBE er 896.58M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VIBE?
VIBE opnåede en ATH-pris på 0.00067476 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VIBE?
VIBE så en ATL-pris på 0.00005169 USD.
Hvad er handelsvolumen for VIBE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VIBE er -- USD.
Bliver VIBE højere i år?
VIBE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VIBE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:08:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

