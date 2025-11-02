VIBE AI (VIBE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00026216 24H lav $ 0.00027239 24H høj All Time High $ 0.00067476 Laveste pris $ 0.00005169 Prisændring (1H) -0.22% Prisændring (1D) +1.62% Prisændring (7D) +11.73%

VIBE AI (VIBE) realtidsprisen er $0.00026724. I løbet af de sidste 24 timer har VIBE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00026216 og et højdepunkt på $ 0.00027239, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VIBEs højeste pris nogensinde er $ 0.00067476, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005169.

Når det gælder kortsigtet performance, VIBE har ændret sig med -0.22% i løbet af den sidste time, +1.62% i løbet af 24 timer og +11.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VIBE AI (VIBE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 239.60K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 267.24K Cirkulationsforsyning 896.58M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på VIBE AI er $ 239.60K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VIBE er 896.58M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 267.24K.