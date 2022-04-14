VetMe (VETME) Tokenomics Få vigtig indsigt i VetMe (VETME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VetMe (VETME) Information VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients. Officiel hjemmeside: https://vetmeblock.com

VetMe (VETME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VetMe (VETME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 404.24K $ 404.24K $ 404.24K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 977.33M $ 977.33M $ 977.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 413.62K $ 413.62K $ 413.62K Alle tiders Høj: $ 0.00537621 $ 0.00537621 $ 0.00537621 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00041362 $ 0.00041362 $ 0.00041362 Få mere at vide om VetMe (VETME) pris

VetMe (VETME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VetMe (VETME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VETME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VETME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VETME's tokenomics, kan du udforske VETME tokens live-pris!

