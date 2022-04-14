Vestra DAO (VSTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vestra DAO (VSTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vestra DAO (VSTR) Information VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem. Officiel hjemmeside: https://vestradao.com/ Hvidbog: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf Køb VSTR nu!

Vestra DAO (VSTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vestra DAO (VSTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.12M $ 11.12M $ 11.12M Samlet udbud $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Cirkulerende forsyning $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 348.24M $ 348.24M $ 348.24M Alle tiders Høj: $ 0.01653066 $ 0.01653066 $ 0.01653066 Alle tiders Lav: $ 0.00143796 $ 0.00143796 $ 0.00143796 Nuværende pris: $ 0.00697896 $ 0.00697896 $ 0.00697896 Få mere at vide om Vestra DAO (VSTR) pris

Vestra DAO (VSTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vestra DAO (VSTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VSTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VSTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VSTR's tokenomics, kan du udforske VSTR tokens live-pris!

VSTR Prisprediktion Vil du vide, hvor VSTR måske er på vej hen? Vores VSTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VSTR Tokens prisprediktion nu!

