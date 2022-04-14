Vesta Finance (VSTA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vesta Finance (VSTA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vesta Finance (VSTA) Information Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin. Officiel hjemmeside: https://vestafinance.xyz/ Køb VSTA nu!

Vesta Finance (VSTA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vesta Finance (VSTA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 22.44M $ 22.44M $ 22.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M Alle tiders Høj: $ 6.47 $ 6.47 $ 6.47 Alle tiders Lav: $ 0.01823604 $ 0.01823604 $ 0.01823604 Nuværende pris: $ 0.05342 $ 0.05342 $ 0.05342 Få mere at vide om Vesta Finance (VSTA) pris

Vesta Finance (VSTA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vesta Finance (VSTA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VSTA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VSTA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VSTA's tokenomics, kan du udforske VSTA tokens live-pris!

VSTA Prisprediktion Vil du vide, hvor VSTA måske er på vej hen? Vores VSTA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VSTA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!