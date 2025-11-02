VERRA DNA (VDNA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01760951$ 0.01760951 $ 0.01760951 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.81% Prisændring (1D) +1.05% Prisændring (7D) -9.28% Prisændring (7D) -9.28%

VERRA DNA (VDNA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VDNA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VDNAs højeste pris nogensinde er $ 0.01760951, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VDNA har ændret sig med -0.81% i løbet af den sidste time, +1.05% i løbet af 24 timer og -9.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VERRA DNA (VDNA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 247.58K$ 247.58K $ 247.58K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 247.58K$ 247.58K $ 247.58K Cirkulationsforsyning 989.98M 989.98M 989.98M Samlet Udbud 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

Den nuværende markedsværdi på VERRA DNA er $ 247.58K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VDNA er 989.98M, med et samlet udbud på 989983397.0922911. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 247.58K.