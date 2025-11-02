VERONICA by Virtuals (VERONICA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00123434 24H lav $ 0.00154403 24H høj All Time High $ 0.00233193 Laveste pris $ 0.0005781 Prisændring (1H) -2.96% Prisændring (1D) +7.58% Prisændring (7D) +14.64%

VERONICA by Virtuals (VERONICA) realtidsprisen er $0.00145974. I løbet af de sidste 24 timer har VERONICA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00123434 og et højdepunkt på $ 0.00154403, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VERONICAs højeste pris nogensinde er $ 0.00233193, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0005781.

Når det gælder kortsigtet performance, VERONICA har ændret sig med -2.96% i løbet af den sidste time, +7.58% i løbet af 24 timer og +14.64% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.46M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.46M Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på VERONICA by Virtuals er $ 1.46M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VERONICA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.46M.