Vent Finance (VENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vent Finance (VENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vent Finance (VENT) Information VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. Platform-level identity verification: simple, one-time process.

Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.

Projects selected by the community and vetted by the team.

Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)

Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.

Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.

Secure environment for trusted partners and community members to transact.

Trusted entity & team in compliance with international regulations.

Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.

Project Support through Incubation Partners. Officiel hjemmeside: https://www.vent.finance/ Køb VENT nu!

Vent Finance (VENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vent Finance (VENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 137.16K $ 137.16K $ 137.16K Samlet udbud $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Cirkulerende forsyning $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 137.16K $ 137.16K $ 137.16K Alle tiders Høj: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00054865 $ 0.00054865 $ 0.00054865 Få mere at vide om Vent Finance (VENT) pris

Vent Finance (VENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vent Finance (VENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VENT's tokenomics, kan du udforske VENT tokens live-pris!

VENT Prisprediktion Vil du vide, hvor VENT måske er på vej hen? Vores VENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VENT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!