Veno Finance (VNO) Information Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners

Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure

We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises

LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability

We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO Officiel hjemmeside: https://veno.finance/ Hvidbog: https://veno-finance.gitbook.io/veno-finance/veno/litepaper Køb VNO nu!

Veno Finance (VNO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Veno Finance (VNO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.73M $ 8.73M $ 8.73M Samlet udbud $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B Cirkulerende forsyning $ 514.22M $ 514.22M $ 514.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.95M $ 31.95M $ 31.95M Alle tiders Høj: $ 0.521713 $ 0.521713 $ 0.521713 Alle tiders Lav: $ 0.01111337 $ 0.01111337 $ 0.01111337 Nuværende pris: $ 0.01698238 $ 0.01698238 $ 0.01698238 Få mere at vide om Veno Finance (VNO) pris

Veno Finance (VNO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Veno Finance (VNO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VNO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VNO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VNO's tokenomics, kan du udforske VNO tokens live-pris!

