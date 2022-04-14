Velvet AI (VELAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Velvet AI (VELAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Velvet AI (VELAI) Information Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards. Officiel hjemmeside: https://velvetai.xyz Køb VELAI nu!

Velvet AI (VELAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Velvet AI (VELAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 271.29K $ 271.29K $ 271.29K Samlet udbud $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Cirkulerende forsyning $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 271.29K $ 271.29K $ 271.29K Alle tiders Høj: $ 0.00599055 $ 0.00599055 $ 0.00599055 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00024552 $ 0.00024552 $ 0.00024552 Få mere at vide om Velvet AI (VELAI) pris

Velvet AI (VELAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Velvet AI (VELAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VELAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VELAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VELAI's tokenomics, kan du udforske VELAI tokens live-pris!

