Velvet AI (VELAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Velvet AI (VELAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Velvet AI (VELAI) Information

Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics.

The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.

https://velvetai.xyz

Velvet AI (VELAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Velvet AI (VELAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 271.29K
$ 271.29K
Samlet udbud
$ 1.11B
$ 1.11B
Cirkulerende forsyning
$ 1.11B
$ 1.11B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 271.29K
$ 271.29K
Alle tiders Høj:
$ 0.00599055
$ 0.00599055
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00024552
$ 0.00024552

Velvet AI (VELAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Velvet AI (VELAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal VELAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange VELAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår VELAI's tokenomics, kan du udforske VELAI tokens live-pris!

VELAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor VELAI måske er på vej hen? Vores VELAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.