VelasPad (VLXPAD) Information The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC. Officiel hjemmeside: https://velaspad.io/

VelasPad (VLXPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VelasPad (VLXPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Samlet udbud $ 433.06M $ 433.06M $ 433.06M Cirkulerende forsyning $ 433.06M $ 433.06M $ 433.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Alle tiders Høj: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00264232 $ 0.00264232 $ 0.00264232 Få mere at vide om VelasPad (VLXPAD) pris

VelasPad (VLXPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VelasPad (VLXPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VLXPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VLXPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VLXPAD's tokenomics, kan du udforske VLXPAD tokens live-pris!

VLXPAD Prisprediktion Vil du vide, hvor VLXPAD måske er på vej hen? Vores VLXPAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

