VEIL (VEIL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.510369$ 0.510369 $ 0.510369 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

VEIL (VEIL) realtidsprisen er $0.00157567. I løbet af de sidste 24 timer har VEIL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VEILs højeste pris nogensinde er $ 0.510369, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VEIL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VEIL (VEIL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 275.67K$ 275.67K $ 275.67K Cirkulationsforsyning 150.31M 150.31M 150.31M Samlet Udbud 174,952,801.7354513 174,952,801.7354513 174,952,801.7354513

Den nuværende markedsværdi på VEIL er $ 235.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VEIL er 150.31M, med et samlet udbud på 174952801.7354513. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 275.67K.