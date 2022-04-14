Vegas (VEGAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vegas (VEGAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vegas (VEGAS) Information Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform. Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants. Officiel hjemmeside: https://vegas-hl.com/ Køb VEGAS nu!

Vegas (VEGAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vegas (VEGAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.19M Samlet udbud $ 9.95M Cirkulerende forsyning $ 9.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.19M Alle tiders Høj: $ 1.15 Alle tiders Lav: $ 0.0090571 Nuværende pris: $ 0.320637

Vegas (VEGAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vegas (VEGAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VEGAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VEGAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VEGAS's tokenomics, kan du udforske VEGAS tokens live-pris!

