VedoraAI (VED) Information Vedora AI is essentially a Layer 2 blockchain purpose-built for AI-driven decentralized applications. The scalable, low-cost infrastructure is optimized for AI agents and machine learning systems, providing the perfect environment for innovation. The development of AI Layer 2 blockchains like Vedora AI represents a significant step forward in making AI more efficient, accessible, and decentralised. These technologies offer a practical solution to some of the biggest challenges in AI and blockchain, such as scalability, cost, and data privacy. By decentralising the infrastructure needed for AI, platforms like Vedora AI not only reduce costs but also open the door for more people and organisations to participate in the AI economy. This democratization of AI could lead to faster innovation and a more equitable distribution of the benefits of these technologies. Officiel hjemmeside: https://vedora.ai/ Hvidbog: https://docs.vedora.ai/ Køb VED nu!

VedoraAI (VED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VedoraAI (VED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.78M $ 23.78M $ 23.78M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 85.95M $ 85.95M $ 85.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.67M $ 27.67M $ 27.67M Alle tiders Høj: $ 0.484201 $ 0.484201 $ 0.484201 Alle tiders Lav: $ 0.00602294 $ 0.00602294 $ 0.00602294 Nuværende pris: $ 0.276676 $ 0.276676 $ 0.276676 Få mere at vide om VedoraAI (VED) pris

VedoraAI (VED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VedoraAI (VED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VED's tokenomics, kan du udforske VED tokens live-pris!

VED Prisprediktion Vil du vide, hvor VED måske er på vej hen? Vores VED prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

