veDAO (WEVE) Information veDAO is an experiment with a single purpose: capture enough TVL to qualify as a top 20 project on Fantom, meeting the snapshot requirements to receive one of Andre Cronje's ve3 NFTs. Officiel hjemmeside: https://www.vedao.io/

veDAO (WEVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for veDAO (WEVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.14K $ 13.14K $ 13.14K Samlet udbud $ 434.75M $ 434.75M $ 434.75M Cirkulerende forsyning $ 297.51M $ 297.51M $ 297.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.20K $ 19.20K $ 19.20K Alle tiders Høj: $ 0.404308 $ 0.404308 $ 0.404308 Alle tiders Lav: $ 0.00002967 $ 0.00002967 $ 0.00002967 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om veDAO (WEVE) pris

veDAO (WEVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for veDAO (WEVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WEVE's tokenomics, kan du udforske WEVE tokens live-pris!

WEVE Prisprediktion Vil du vide, hvor WEVE måske er på vej hen? Vores WEVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

