Vector AI (VECTOR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +2.46% Prisændring (7D) +2.46%

Vector AI (VECTOR) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VECTOR handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VECTORs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VECTOR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +2.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vector AI (VECTOR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.55K$ 5.55K $ 5.55K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Cirkulationsforsyning 903.11M 903.11M 903.11M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Vector AI er $ 5.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VECTOR er 903.11M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.15K.