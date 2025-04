Hvad er VeBetterDAO (B3TR)

VeBetterDAO is a blockchain-based ecosystem built on the VeChainThor platform, designed to incentivize sustainable actions and democratize access to the "sustainability economy." It utilizes a decentralized governance model to empower individuals, enterprises, and developers to contribute toward sustainability goals. The project incorporates Web3 principles of ownership and rewards users with its B3TR token for participating in sustainability-focused activities.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

VeBetterDAO (B3TR) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside