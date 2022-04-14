Vault Zero (VZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vault Zero (VZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vault Zero (VZ) Information VaultZero is a cutting-edge gamified Web3 platform that leverages advanced multi-agent AI to redefine user interaction and engagement. Designed for explorers and innovators, it offers a unique fusion of AI, strategy, and decentralized rewards. Players participate in games, challenges, and strategic decisions, unlocking rewards while pushing boundaries of creativity and boldness in an ever-evolving digital landscape. Officiel hjemmeside: https://www.vaultzero.ai

Vault Zero (VZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vault Zero (VZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 87.57K Samlet udbud $ 2.87B Cirkulerende forsyning $ 2.87B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 87.57K Alle tiders Høj: $ 0.00107794 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Vault Zero (VZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vault Zero (VZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VZ's tokenomics, kan du udforske VZ tokens live-pris!

