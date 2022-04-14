Vault Overflow (VAULT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vault Overflow (VAULT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vault Overflow (VAULT) Information We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits

Portfolio Management

Long term positions building tools like DCA and auto-invest

Spot token trading

Low leverage futures products

A series of auto-rebalancing indexes for top tokens

More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions

Hyperliquid EVM support for money markets and more Officiel hjemmeside: https://www.vaultoverflow.com/

Vault Overflow (VAULT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vault Overflow (VAULT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 145.75K $ 145.75K $ 145.75K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 394.55K $ 394.55K $ 394.55K Alle tiders Høj: $ 0.276619 $ 0.276619 $ 0.276619 Alle tiders Lav: $ 0.03946059 $ 0.03946059 $ 0.03946059 Nuværende pris: $ 0.0394682 $ 0.0394682 $ 0.0394682 Få mere at vide om Vault Overflow (VAULT) pris

Vault Overflow (VAULT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vault Overflow (VAULT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VAULT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VAULT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VAULT's tokenomics, kan du udforske VAULT tokens live-pris!

VAULT Prisprediktion Vil du vide, hvor VAULT måske er på vej hen? Vores VAULT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

