Vault AI ($VAULT) Information Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time. Officiel hjemmeside: https://vaultapp.ai/ Hvidbog: https://vaultapp.ai/pdf/whitepaper.pdf Køb $VAULT nu!

Vault AI ($VAULT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vault AI ($VAULT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 206.37K $ 206.37K $ 206.37K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 206.37K $ 206.37K $ 206.37K Alle tiders Høj: $ 0.382574 $ 0.382574 $ 0.382574 Alle tiders Lav: $ 0.00135517 $ 0.00135517 $ 0.00135517 Nuværende pris: $ 0.00206609 $ 0.00206609 $ 0.00206609 Få mere at vide om Vault AI ($VAULT) pris

Vault AI ($VAULT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vault AI ($VAULT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $VAULT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $VAULT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $VAULT's tokenomics, kan du udforske $VAULT tokens live-pris!

