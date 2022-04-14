Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vasco da Gama Fan Token (VASCO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Information Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Officiel hjemmeside: https://www.socios.com/fan-tokens/ Køb VASCO nu!

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vasco da Gama Fan Token (VASCO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 334.95K $ 334.95K $ 334.95K Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.46M $ 4.46M $ 4.46M Alle tiders Høj: $ 2.68 $ 2.68 $ 2.68 Alle tiders Lav: $ 0.210201 $ 0.210201 $ 0.210201 Nuværende pris: $ 0.222833 $ 0.222833 $ 0.222833 Få mere at vide om Vasco da Gama Fan Token (VASCO) pris

Vasco da Gama Fan Token (VASCO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vasco da Gama Fan Token (VASCO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VASCO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VASCO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VASCO's tokenomics, kan du udforske VASCO tokens live-pris!

