Vapor (VAPOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vapor (VAPOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Vapor (VAPOR) Information Vaporware is a no-code AI agent launchpad powered by Hyperliquid L1 and ai16z. Users are able to create agents that interact on Telegram, X, and more. Once the hyperliquid EVM launches those agents will also be able to be tied to a token that can be traded on the native exchanges on the EVM. All agents tokens are paired with VAPOR. The launchpad is currently live in an alpha stage and should move to the full launch soon. Officiel hjemmeside: https://www.vaporware.fun/

Vapor (VAPOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vapor (VAPOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 260.45K $ 260.45K $ 260.45K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 260.45K $ 260.45K $ 260.45K Alle tiders Høj: $ 0.160208 $ 0.160208 $ 0.160208 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00025995 $ 0.00025995 $ 0.00025995 Få mere at vide om Vapor (VAPOR) pris

Vapor (VAPOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vapor (VAPOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VAPOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VAPOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VAPOR's tokenomics, kan du udforske VAPOR tokens live-pris!

VAPOR Prisprediktion Vil du vide, hvor VAPOR måske er på vej hen? Vores VAPOR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VAPOR Tokens prisprediktion nu!

