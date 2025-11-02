Vanguard xStock (VTIX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 334.83 $ 334.83 $ 334.83 24H lav $ 335.01 $ 335.01 $ 335.01 24H høj 24H lav $ 334.83$ 334.83 $ 334.83 24H høj $ 335.01$ 335.01 $ 335.01 All Time High $ 339.15$ 339.15 $ 339.15 Laveste pris $ 304.19$ 304.19 $ 304.19 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) +0.42% Prisændring (7D) +0.42%

Vanguard xStock (VTIX) realtidsprisen er $334.93. I løbet af de sidste 24 timer har VTIX handlet mellem et lavpunkt på $ 334.83 og et højdepunkt på $ 335.01, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VTIXs højeste pris nogensinde er $ 339.15, mens den laveste pris nogensinde er $ 304.19.

Når det gælder kortsigtet performance, VTIX har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og +0.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vanguard xStock (VTIX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 730.40K$ 730.40K $ 730.40K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Cirkulationsforsyning 2.18K 2.18K 2.18K Samlet Udbud 24,635.50423708 24,635.50423708 24,635.50423708

Den nuværende markedsværdi på Vanguard xStock er $ 730.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VTIX er 2.18K, med et samlet udbud på 24635.50423708. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.25M.