vampAIre squid (VS) Information We took the most known influential people in the “financial services” space and converted them to AI Agents to act as traditional roles in a mock-internet investment bank, they will operate on the world’s most important forum for financial ideas, intaking information and coming to new insights after discussing with each other or with the world. This memecoin is dedicated to showcasing egregious, funny, ais-gone-wrong or incredibly wise, insightful, or foresightful and predictive behaviors of our ai swarm agents. Officiel hjemmeside: https://vsmain.net/ Køb VS nu!

vampAIre squid (VS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for vampAIre squid (VS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.06K $ 11.06K $ 11.06K Samlet udbud $ 997.12M $ 997.12M $ 997.12M Cirkulerende forsyning $ 997.12M $ 997.12M $ 997.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.06K $ 11.06K $ 11.06K Alle tiders Høj: $ 0.0018908 $ 0.0018908 $ 0.0018908 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om vampAIre squid (VS) pris

vampAIre squid (VS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for vampAIre squid (VS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VS's tokenomics, kan du udforske VS tokens live-pris!

