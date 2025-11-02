ValleyDAO (GROW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.359613 $ 0.359613 $ 0.359613 24H lav $ 0.370747 $ 0.370747 $ 0.370747 24H høj 24H lav $ 0.359613$ 0.359613 $ 0.359613 24H høj $ 0.370747$ 0.370747 $ 0.370747 All Time High $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Laveste pris $ 0.152417$ 0.152417 $ 0.152417 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) -0.18% Prisændring (7D) -5.04% Prisændring (7D) -5.04%

ValleyDAO (GROW) realtidsprisen er $0.363865. I løbet af de sidste 24 timer har GROW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.359613 og et højdepunkt på $ 0.370747, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GROWs højeste pris nogensinde er $ 2.42, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.152417.

Når det gælder kortsigtet performance, GROW har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, -0.18% i løbet af 24 timer og -5.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ValleyDAO (GROW) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.93M$ 10.93M $ 10.93M Cirkulationsforsyning 11.06M 11.06M 11.06M Samlet Udbud 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

Den nuværende markedsværdi på ValleyDAO er $ 4.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GROW er 11.06M, med et samlet udbud på 30050000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.93M.