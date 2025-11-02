ValleyDAO Pris (GROW)
-0.18%
-0.18%
-5.04%
-5.04%
ValleyDAO (GROW) realtidsprisen er $0.363865. I løbet af de sidste 24 timer har GROW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.359613 og et højdepunkt på $ 0.370747, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GROWs højeste pris nogensinde er $ 2.42, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.152417.
Når det gælder kortsigtet performance, GROW har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, -0.18% i løbet af 24 timer og -5.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på ValleyDAO er $ 4.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GROW er 11.06M, med et samlet udbud på 30050000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.93M.
I løbet af i dag var prisændringen af ValleyDAO til USD $ -0.0006768726415282.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ValleyDAO til USD $ -0.1106901345.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ValleyDAO til USD $ -0.1373940049.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ValleyDAO til USD $ -0.01515618908702875.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ -0.0006768726415282
|-0.18%
|30 dage
|$ -0.1106901345
|-30.42%
|60 dage
|$ -0.1373940049
|-37.75%
|90 dage
|$ -0.01515618908702875
|-3.99%
ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.
The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.
ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.
MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!
Hvor meget vil ValleyDAO (GROW) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ValleyDAO (GROW) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ValleyDAO.
Tjek ValleyDAO prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for ValleyDAO (GROW) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GROW Tokens omfattende tokenomics nu!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Dagens bedste kryptopumper