Den direkte Valentine Grok Companion pris i dag er 0.00016417 USD. Følg med i realtid VALENTINE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VALENTINE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om VALENTINE

VALENTINE Prisinfo

Hvad er VALENTINE

VALENTINE Officiel hjemmeside

VALENTINE Tokenomics

VALENTINE Prisprognose

Valentine Grok Companion Logo

Valentine Grok Companion Pris (VALENTINE)

Ikke noteret

1 VALENTINE til USD direkte pris:

-4.10%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Valentine Grok Companion (VALENTINE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:06:26 (UTC+8)

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+0.32%

-3.89%

-23.75%

-23.75%

Valentine Grok Companion (VALENTINE) realtidsprisen er $0.00016417. I løbet af de sidste 24 timer har VALENTINE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00016021 og et højdepunkt på $ 0.00017744, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VALENTINEs højeste pris nogensinde er $ 0.01498443, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00015953.

Når det gælder kortsigtet performance, VALENTINE har ændret sig med +0.32% i løbet af den sidste time, -3.89% i løbet af 24 timer og -23.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Markedsinformation

--
----

Den nuværende markedsværdi på Valentine Grok Companion er $ 164.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VALENTINE er 999.82M, med et samlet udbud på 999816611.924069. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 164.22K.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Valentine Grok Companion til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Valentine Grok Companion til USD $ -0.0001043988.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Valentine Grok Companion til USD $ -0.0001176451.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Valentine Grok Companion til USD $ -0.006431579115646517.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-3.89%
30 dage$ -0.0001043988-63.59%
60 dage$ -0.0001176451-71.66%
90 dage$ -0.006431579115646517-97.51%

Hvad er Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Valentine the AI grok companion

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Ressource

Officiel hjemmeside

Valentine Grok Companion Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Valentine Grok Companion (VALENTINE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Valentine Grok Companion (VALENTINE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Valentine Grok Companion.

Tjek Valentine Grok Companion prisprediktion nu!

VALENTINE til lokale valutaer

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Valentine Grok Companion (VALENTINE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VALENTINE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Hvor meget er Valentine Grok Companion (VALENTINE) værd i dag?
Den direkte VALENTINE pris i USD er 0.00016417 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VALENTINE til USD pris?
Den aktuelle pris på VALENTINEtil USD er $ 0.00016417. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Valentine Grok Companion?
Markedsværdien for VALENTINE er $ 164.22K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VALENTINE?
Den cirkulerende forsyning af VALENTINE er 999.82M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VALENTINE?
VALENTINE opnåede en ATH-pris på 0.01498443 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VALENTINE?
VALENTINE så en ATL-pris på 0.00015953 USD.
Hvad er handelsvolumen for VALENTINE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VALENTINE er -- USD.
Bliver VALENTINE højere i år?
VALENTINE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VALENTINE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Valentine Grok Companion (VALENTINE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

