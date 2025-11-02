Valentine Grok Companion (VALENTINE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00016021 $ 0.00016021 $ 0.00016021 24H lav $ 0.00017744 $ 0.00017744 $ 0.00017744 24H høj 24H lav $ 0.00016021$ 0.00016021 $ 0.00016021 24H høj $ 0.00017744$ 0.00017744 $ 0.00017744 All Time High $ 0.01498443$ 0.01498443 $ 0.01498443 Laveste pris $ 0.00015953$ 0.00015953 $ 0.00015953 Prisændring (1H) +0.32% Prisændring (1D) -3.89% Prisændring (7D) -23.75% Prisændring (7D) -23.75%

Valentine Grok Companion (VALENTINE) realtidsprisen er $0.00016417. I løbet af de sidste 24 timer har VALENTINE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00016021 og et højdepunkt på $ 0.00017744, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VALENTINEs højeste pris nogensinde er $ 0.01498443, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00015953.

Når det gælder kortsigtet performance, VALENTINE har ændret sig med +0.32% i løbet af den sidste time, -3.89% i løbet af 24 timer og -23.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 164.22K$ 164.22K $ 164.22K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 164.22K$ 164.22K $ 164.22K Cirkulationsforsyning 999.82M 999.82M 999.82M Samlet Udbud 999,816,611.924069 999,816,611.924069 999,816,611.924069

Den nuværende markedsværdi på Valentine Grok Companion er $ 164.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VALENTINE er 999.82M, med et samlet udbud på 999816611.924069. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 164.22K.