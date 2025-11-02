Valentine (VALENTINE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00451876$ 0.00451876 $ 0.00451876 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.18% Prisændring (1D) -1.93% Prisændring (7D) -3.89% Prisændring (7D) -3.89%

Valentine (VALENTINE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har VALENTINE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VALENTINEs højeste pris nogensinde er $ 0.00451876, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, VALENTINE har ændret sig med +0.18% i løbet af den sidste time, -1.93% i løbet af 24 timer og -3.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Valentine (VALENTINE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 56.55K$ 56.55K $ 56.55K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 56.55K$ 56.55K $ 56.55K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Valentine er $ 56.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VALENTINE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 56.55K.