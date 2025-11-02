Valencia CF Fan Token Pris (VCF)
Valencia CF Fan Token (VCF) realtidsprisen er $0.106815. I løbet af de sidste 24 timer har VCF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1061 og et højdepunkt på $ 0.109186, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VCFs højeste pris nogensinde er $ 4.95, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.099395.
Når det gælder kortsigtet performance, VCF har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, -1.10% i løbet af 24 timer og -2.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Valencia CF Fan Token er $ 704.90K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VCF er 6.60M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.07M.
I løbet af i dag var prisændringen af Valencia CF Fan Token til USD $ -0.0011885670623734.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Valencia CF Fan Token til USD $ -0.0241328624.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Valencia CF Fan Token til USD $ -0.0327271012.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Valencia CF Fan Token til USD $ -0.0576509807919442.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ -0.0011885670623734
|-1.10%
|30 dage
|$ -0.0241328624
|-22.59%
|60 dage
|$ -0.0327271012
|-30.63%
|90 dage
|$ -0.0576509807919442
|-35.05%
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
