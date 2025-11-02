UdvekslingDEX+
Den direkte Valencia CF Fan Token pris i dag er 0.106815 USD. Følg med i realtid VCF til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VCF prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Valencia CF Fan Token Pris (VCF)

1 VCF til USD direkte pris:

$0.106815
$0.106815
-1.10%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:06:19 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1061
$ 0.1061
24H lav
$ 0.109186
$ 0.109186
24H høj

$ 0.1061
$ 0.1061

$ 0.109186
$ 0.109186

$ 4.95
$ 4.95

$ 0.099395
$ 0.099395

-0.01%

-1.10%

-2.17%

-2.17%

Valencia CF Fan Token (VCF) realtidsprisen er $0.106815. I løbet af de sidste 24 timer har VCF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1061 og et højdepunkt på $ 0.109186, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VCFs højeste pris nogensinde er $ 4.95, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.099395.

Når det gælder kortsigtet performance, VCF har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, -1.10% i løbet af 24 timer og -2.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Valencia CF Fan Token (VCF) Markedsinformation

$ 704.90K
$ 704.90K

--
--

$ 1.07M
$ 1.07M

6.60M
6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Valencia CF Fan Token er $ 704.90K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VCF er 6.60M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.07M.

Valencia CF Fan Token (VCF) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Valencia CF Fan Token til USD $ -0.0011885670623734.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Valencia CF Fan Token til USD $ -0.0241328624.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Valencia CF Fan Token til USD $ -0.0327271012.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Valencia CF Fan Token til USD $ -0.0576509807919442.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0011885670623734-1.10%
30 dage$ -0.0241328624-22.59%
60 dage$ -0.0327271012-30.63%
90 dage$ -0.0576509807919442-35.05%

Hvad er Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Valencia CF Fan Token (VCF) Ressource

Officiel hjemmeside

Valencia CF Fan Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Valencia CF Fan Token (VCF) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Valencia CF Fan Token (VCF) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Valencia CF Fan Token.

Tjek Valencia CF Fan Token prisprediktion nu!

VCF til lokale valutaer

Valencia CF Fan Token (VCF) Tokenomics

At forstå tokenomics for Valencia CF Fan Token (VCF) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VCF Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Valencia CF Fan Token (VCF)

Hvor meget er Valencia CF Fan Token (VCF) værd i dag?
Den direkte VCF pris i USD er 0.106815 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VCF til USD pris?
Den aktuelle pris på VCFtil USD er $ 0.106815. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Valencia CF Fan Token?
Markedsværdien for VCF er $ 704.90K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VCF?
Den cirkulerende forsyning af VCF er 6.60M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VCF?
VCF opnåede en ATH-pris på 4.95 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VCF?
VCF så en ATL-pris på 0.099395 USD.
Hvad er handelsvolumen for VCF?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VCF er -- USD.
Bliver VCF højere i år?
VCF kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VCF prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:06:19 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,942.13

$3,864.17

$0.02828

$185.11

$1.0003

$109,942.13

$3,864.17

$185.11

$71.54

$19.806

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07688

$0.000000000000000000000017

$0.0038714

$0.00005578

$0.000280

$0.0019

