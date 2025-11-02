Valencia CF Fan Token (VCF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.1061 $ 0.1061 $ 0.1061 24H lav $ 0.109186 $ 0.109186 $ 0.109186 24H høj 24H lav $ 0.1061$ 0.1061 $ 0.1061 24H høj $ 0.109186$ 0.109186 $ 0.109186 All Time High $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Laveste pris $ 0.099395$ 0.099395 $ 0.099395 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) -1.10% Prisændring (7D) -2.17% Prisændring (7D) -2.17%

Valencia CF Fan Token (VCF) realtidsprisen er $0.106815. I løbet af de sidste 24 timer har VCF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1061 og et højdepunkt på $ 0.109186, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VCFs højeste pris nogensinde er $ 4.95, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.099395.

Når det gælder kortsigtet performance, VCF har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, -1.10% i løbet af 24 timer og -2.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Valencia CF Fan Token (VCF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 704.90K$ 704.90K $ 704.90K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Cirkulationsforsyning 6.60M 6.60M 6.60M Samlet Udbud 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Valencia CF Fan Token er $ 704.90K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VCF er 6.60M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.07M.