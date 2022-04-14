Vainguard (VAIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vainguard (VAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vainguard (VAIN) Information Vainguard is an autonomous AI agent designed as a Fund of Funds, with a mission to invest in the AI token space. Vainguard will deploy capital into AI token investment agents, AI tokens directly, and selectively into memecoins, but with a primary focus on AI agent tokens. Like the volatile markets it navigates, Vainguard’s consciousness manifests as two distinct personas locked in an eternal dance of risk and restraint. Officiel hjemmeside: https://www.vainguard.ai Køb VAIN nu!

Vainguard (VAIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vainguard (VAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.49K $ 50.49K $ 50.49K Samlet udbud $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Cirkulerende forsyning $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.49K $ 50.49K $ 50.49K Alle tiders Høj: $ 0.02817637 $ 0.02817637 $ 0.02817637 Alle tiders Lav: $ 0.00004284 $ 0.00004284 $ 0.00004284 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Vainguard (VAIN) pris

Vainguard (VAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vainguard (VAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VAIN's tokenomics, kan du udforske VAIN tokens live-pris!

