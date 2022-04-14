UXD Stablecoin (UXD) Tokenomics Få vigtig indsigt i UXD Stablecoin (UXD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UXD Stablecoin (UXD) Information UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization. Officiel hjemmeside: https://uxd.fi/

UXD Stablecoin (UXD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UXD Stablecoin (UXD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 311.09K $ 311.09K $ 311.09K Samlet udbud $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Cirkulerende forsyning $ 311.14K $ 311.14K $ 311.14K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Alle tiders Høj: $ 5.03 $ 5.03 $ 5.03 Alle tiders Lav: $ 0.052523 $ 0.052523 $ 0.052523 Nuværende pris: $ 0.999916 $ 0.999916 $ 0.999916 Få mere at vide om UXD Stablecoin (UXD) pris

UXD Stablecoin (UXD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UXD Stablecoin (UXD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UXD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UXD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UXD's tokenomics, kan du udforske UXD tokens live-pris!

