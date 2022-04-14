UX Chain (UX) Tokenomics Få vigtig indsigt i UX Chain (UX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UX Chain (UX) Information What is UX? UX is a cross chain DeFi hub that interconnects between blockchains. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of UX to access cross-chain leverage and liquidity. The UX Blockchain facilitates interoperability for a Tendermint Proof of Stake protocol with the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base layer protocols. As a Cosmos SDK blockchain, the UX Chain is interoperable with blockchains including Terra, Crypto.com, Binance Chain, Osmosis, Secret Network, and 30+ other chains, plus Ethereum, from Day 1. Why was UX created? UX was created to address three main issues that exist in DeFi: Detached Yields Concentrated Systematic Risks Isolated Capital UX plans to break the inherent silos between blockchains by utilizing bridging solutions towards interconnecting blockchains and encouraging better capital efficiency. The eventual goals will be to enable interchain lending and borrowing, multi-chain staking and delegations, plus cross chain defi rates. What is the native UX token? The native UX token is a Proof of Stake asset that can exist as a Cosmos SDK token and an ERC20 token on Ethereum. UX tokens are used to pay for network fees on the UX Chain, to provide Proof of Stake consensus to the UX network, and for protocol governance. Officiel hjemmeside: https://umee.cc/ Hvidbog: https://umee.cc/umee-whitepaper.pdf Køb UX nu!

UX Chain (UX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UX Chain (UX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Samlet udbud $ 12.29B $ 12.29B $ 12.29B Cirkulerende forsyning $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Alle tiders Høj: $ 0.359554 $ 0.359554 $ 0.359554 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00023428 $ 0.00023428 $ 0.00023428 Få mere at vide om UX Chain (UX) pris

UX Chain (UX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UX Chain (UX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UX's tokenomics, kan du udforske UX tokens live-pris!

